人民幣Hibor：隔夜息漲至2.44厘　離岸價低見6.95

2019年06月10日 11:59
  • 東網電視
    更多新聞短片
    (法新社圖片)

    離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息續升至2.44厘；1、2星期拆息報2.69至2.79厘，1、2、3、6及12個月拆息介乎3.02至3.59厘。

    10/6/2019
    隔夜 2.44304厘
    1星期 2.69617厘
    2星期 2.79517厘
    1個月 3.02650厘
    2個月 3.09233厘
    3個月 3.24967厘
    6個月 3.36767厘
    12個月 3.59283厘

    6/6/2019
    隔夜 2.31383厘
    1星期 2.51117厘
    2星期 2.60917厘
    1個月 2.85650厘
    2個月 2.97100厘
    3個月 3.12867厘
    6個月 3.33750厘
    12個月 3.56667厘

    人民幣兌美元下跌，離岸人民幣(CNH)由6.9369，進一步回落至6.9540，最新報6.9524；在岸人民幣(CNY)則由6.9190，降至6.9372，最新報6.9338。

    －－－－－－
    《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

    遊戲下載：
    https://goo.gl/i2t1yj

    東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機
    http://bit.ly/2sLtGDm

    －－－－－－
    立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh
    Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。