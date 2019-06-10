【午市重點睇】金價曾衝上1340　人民幣弱勢

●美匯指數在亞洲市企96.7；圓匯報108.4；歐元兌美元報1.131；英鎊報1.272。港匯曾升見7.8403，最新回落至7.8429。在岸、離岸人民幣跌至6.93及6.95水平。金價衝高至1,340美元後回順，最新企1,329美元，布油曾彈至64美元水平，最新報63.53美元，紐油報54.27美元。道指期貨反覆升50點。



●港股一度飆逾600點，恒生指數半日升548點或2.03%，報27,513點，騰訊發力彈2.91%。https://bit.ly/2KCpqmk

-異動股：五龍電動車發盈警，曾挫逾5%。

-港股格局：李偉傑料恒指有望收復牛熊線。

-渣打在倫敦兩日共回購逾269萬股。



●【即市分析】

-5G概念股係「彈散」定「震倉」？ https://bit.ly/2MRrTfB

-國策放「行」，新能源車股買得過？https://bit.ly/2F0xsSd

-港股市底愈來愈弱，點算好？https://bit.ly/2wLXHYe



●A股快報：滬深3大指數半日收升0.98%至1.61%。https://bit.ly/2wMRxHb

-中證監：科創板開展前準備工作基本就緒。



●亞洲股市：日股中段漲逾200點，澳股休市。https://bit.ly/2wLXowy



●香港銀行同業拆息(Hibor)隔夜息回落至1.01厘；1個月期高見2.05厘水平。



●中國5月外匯儲備升至3.1萬億美元，連續6個月增持黃金。https://bit.ly/2MFfDP0



●中國5月出口勝預期，今年自美國進口急降。



●人民中間價上調20點子，報6.8925，結束兩連跌。



●人行進行300億元人民幣7天期逆回購操作，淨回籠500億元人民幣。



●人民幣去向：高盛料3個月內「穿7」。https://bit.ly/2I3ETKm



●日本首季GDP終值增長2.2%，符合預期。



●傳英特爾、高通等限制員工與華為接觸。



●亞投行：新市鎮帶動基建需求及融資，下周推債券。



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其他精彩新聞：【股民熱話】4隻相對強勢又穩袋4厘息的藍籌…

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