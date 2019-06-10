樓價UPDATES：四小龍開齋！宇晴軒三房戶1130萬沽

二手樓市觀望，長沙灣「四小龍」屋苑近日終破悶局，錄得6月首宗買賣。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區



●筲箕灣形薈1A座中層C室，實用面積約為459方呎，兩房間隔，以月租2.2萬港元租出，實用呎租約47.9元。



●西灣河嘉亨灣2座低層E室，實用面積490方呎，兩房間隔，獲租客以每月2.3萬元租入，實用呎租約46.9元。



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九龍區

●長沙灣「四小龍」屋苑近日終破交投悶局，錄得6月首宗成交，單位為宇晴軒7座高層B室，實用面積554方呎，三房間隔，以1,130萬元易手，實用呎價20,397元。原業主持貨近11年沽貨，帳面獲利730萬元。



●九龍灣淘大花園L座高層8室，實用面積約285方呎，一房間隔，以540萬元獲買家承接，實用呎價約18,947元。單位7年升值逾1.2倍。



●將軍澳中心11座高層F室，實用面積406方呎，兩房間隔，以768萬元成交，實用呎價18,916元。原業主持貨14年沽出，帳面獲利560萬元。



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新界區



●馬鞍山海濤居4座高層C室，實用面積約404方呎，兩房間隔，零議價以730萬元獲買家承接，實用呎價約18,069元。單位5年升值約53%。



●沙田蔚景園1座低層C室，實用面積369方呎，兩房間隔，議價後以600萬元易手，實用呎價16,260元。原業主持貨5年沽出，帳面獲利180萬元。



●馬鞍山嵐岸5座中層D室，實用面積523方呎，兩房間隔，議價後以765萬元易手，實用呎價14,627元。單位10年升值約1.7倍。



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