【瑞銀推介】恒指購證牛證精點

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威：恒指上周初曾低見26,671點，創超過4個月的低位，這個水平亦是去年10月恒指低位24,540點回升至今年4月30,280點的升浪，黃金調整比例0.618的水平，投資者可留意恒指經過1個月近3,000點的跌浪之後，會否有機會從現水平反彈。



如投資者看好恒指，可留意認購證(19294)，行使價28,000點，2019年12月到期，有效槓桿約10倍。牛證選擇可留意(64460)，收回價26,000點，有效槓桿約31倍。



恒指成分股則個別發展，個别板塊更受消息面影響走勢非常弱。先講近日的強勢股非香港交易所莫屬，當5月20日恒指仍處於28,000點附近時，港交所曾低見240港元。現時恒指滑落至27,000點樓下，該股反而逆巿升至250元樓上，期間更曾受阿里巴巴可能會來香港作第二上巿的消息刺激，一度挑戰260元關口，反映淡巿中資金仍樂意追捧並持有該股。



投資者若看好強勢股港交所，可留意CALL輪(18834)，行使價260.2元，2019年9月到期，有效槓桿約9.5倍。



而另外「三桶油」受國際油價持續下跌拖累，股價沽壓沉重，紐約期油由5月初接近65美元一桶的水平，跌至近日接近50美元的心理關口，短短1個月跌幅超過2成。上游業務較多的中國海洋石油同期亦從接近15港元的水平，跌至上周四(6日)曾失守12元關口，跌幅同樣近兩成之多，9天及14天RSI(相對強弱指數)已跌至超賣的水平。



至於本來受惠貿易戰「免疫」概念的醫藥股，受內地對整個行業的公司進行調查影響，亦要捱沽，石藥集團5月份以來由15元起步下跌，上周已失守12元，跌幅亦超過兩成。



投資者若博技術反彈，可留意較貼價的低貨的CALL輪：

中海油認購證(24981)，行使價13元，2019年9月到期，有效槓桿約8.8倍。



中國石油認購證(19528)，行使價4.85元，2019年12月到期，有效槓桿約8.5倍。



石藥認購證(17826)，行使價13元，2019年9月到期，有效槓桿約5.5倍。



中國生物製藥認購證(14610)，行使價8.09元，2020年2月到期，有效槓桿約2.6倍。



免責聲明：由瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威發出。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。



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