【大師睇市】美股强弩之末　恒指上望空間有限

訊匯證券行政總裁沈振盈認為，中美貿戰「冇咁快搞得掂」，倘若美國對其他國家加徵關稅，將令美國通脹超越2%水平，屆時聯儲局將沒有減息藉口。至於美股連日累升1,200點，但實情是道指愈急速上升，反映大市正走向强弩之末。



至於港股，大師認為現純粹技術性反彈，恒指挾至27,500點後再上望空間不大，睇睇會否下試27,200點並展開另一跌浪。他又提到，現市況未反映人民幣一旦跌穿7算的後果，惟觀乎人行行長易鋼上周的言論，暗示中央或容許人民幣「穿7」，若此事發生勢將引發市場震盪。



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