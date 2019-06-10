工行谷澍：將進一步改善跨境金融服務

中國工商銀行行長谷澍在港出席活動時指，推動兩地金融基礎資訊共享，是兩地金融一體化基礎，如推動兩地跨境貿易區塊鏈平台互聯互通，認為兩地可統一金融數據及業務標準，共同採用現行國際標準，以提升兩地合作協同效應。



香港是全球最大離岸人民幣中心，但他提到，香港現時只有一間支持跨境支付的「接洽行」，冀其他銀行亦能成為同類的銀行，推動香港快速支付系統與中國人民銀行互聯，同時擴大兩地債券、股票等互聯互通。



他指，該行將繼續視香港為重要的戰略市場，未來會進一步改善跨境金融服務，如加強推動境內外業務一體化，兩地業務系統採用一致的數據標準。另外，亦會完善跨境金融產品服務體驗。

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