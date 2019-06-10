【瑞通推介】恒指強力反彈　比亞迪南方A50輪證傳真

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國5月非農業職位增長遠少過市場預期，投資者進一步憧憬聯儲局減息，美股上周五(7日)做好。道指連升5日，收報25,983點，升263點或1.02%。



恒指上周累升64點，中止連跌4周走勢，但仍收於27,000點之下。周一(10日)早段升逾500點，重返27,500點附近。其好倉(牛證及認購權證)上周四(6日)淨流出逾1,700萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾6,100萬元，反映投資者續趁反彈部署淡倉看跌後市。上周四其牛證街貨重貨區為收回價26,600至26,699點，而熊證街貨重貨區為收回價27,300至27,399點。



內地推出刺激汽車消費措施，嚴禁各地出台新的汽車限購規定，不得對新能源汽車頒布限行、限購等措施。消息刺激比亞迪上周四尾市抽升逾半成，以近全日高位47.75元收市，一舉升破10天和20天線，成交亦按日急增。該公司上月整體汽車銷量按年跌10.2%，首5個月銷量按年升1.3%。當中，新能源汽車上月銷量按年急升53.8%。另集團主席王傳福在股東會上表示，會根據實際情況適度擴大電池產能，並有可能對產品造型和商標進行重新設計和改變。股份周一早段好淡爭持，力守47元，留意後市有否機會向上挑戰49至50元之間的50天線、100天線和250天線。上周四分別有189萬和15萬元淨流入其好倉和淡倉。



中國海外發展上周四收市後公布，5月份合約物業銷售金額約332.91億元，按年增24.54%。首5個月累計合約物業銷售約1,430.18億元，按年增26.89%。另外，截至5月底，錄得已認購物業銷售約375.64億元，預期將於往後數月內轉化為合約物業銷售。股份由超過4個月低位26.7元回升，上周四收升1.48%於27.5元，收復10天線，周一早段再升約1%，升穿28元，重越20天線。該股好倉和淡倉上周四均錄少量資金淨流出。



儘管今年國際指數公司紛紛宣布對A股擴容，但中美貿易戰持續，A股維持好淡角力。南方A50近期處區間橫行走勢，多次即市升穿14元後皆未能企穩收市，10天及20天線走向交疊。周一早段靠穩，重上14元。上周四有近300萬元淨流入其好倉，淡倉同日則錄26萬元淨流出。



瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、中短期購證(18664)，行使價28,600點，2019年9月到期，實際槓桿16.9倍。貼價、中短期沽證(19365)，行使價26,400點，2019年9月到期，實際槓桿12.8倍。



比亞迪輕微價外、中短期購證(19235)，行使價53.8元，2019年12月到期，實際槓桿5.3倍。



中國海外發展輕微價外、中短期購證(20657)，行使價31.88元，2019年11月到期，實際槓桿7.4倍。



南方A50輕微價外、中短期購證(29365)，行使價15.2元，2019年10月到期，實際槓桿10.6倍。輕微價外、中年期沽證(28645)，行使價13.06元，2019年12月到期，實際槓桿5.5倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(65081)，收回價26,310點，槓桿比率24.4倍。熊證(66177)，收回價27,690點，槓桿比率44.9倍。



南方A50牛證(68386)，收回價13.39元，槓桿比率20.5倍。熊證(68431)，收回價15.99元，槓桿比率5.9倍。



港交所牛證(66034)，收回價234.1元，槓桿比率10.6倍。熊證(59224)，收回價258.4元，槓桿比率45.6倍。



騰訊牛證(64245)，收回價316.5元，槓桿比率13.5倍。熊證(63217)，收回價352.4元，槓桿比率17.8倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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