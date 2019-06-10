【大行報告】大摩上調青啤目標價

摩根士丹利發表報告，對青島啤酒(00168)執行能力改善看法正面。主因自2018年下半年，有明顯策略推動產品組合升級，以帶動華南及華東地區銷售轉勢；亦針對提升出現虧損地區的盈利能力。另外，亦集中「青島」及「嶗山」品牌的庫存合理化，在福建及廣東地區加強夜場銷售渠道投資。



大摩指出，除上述措施外，公司在特定地區加價，均加快主要品牌銷售，帶動今年首季初步利潤復甦。



不過，該行認為，高端市場潛在競爭加劇或會為其帶來新挑戰，對第2季表現仍較審慎，留意到高端市場有機會受華潤啤酒(00291)與喜力合作，以及其他國際品牌所影響。此外，有關當局加強對夜場及卡啦OK的監控，短期亦有機會構成影響。



大摩上調青啤2019至2021年盈利預測介乎4%至9%，目標價亦由35港元上調至50元，評級維持「與大市同步」。



青啤最新漲4.7%，至47.45元。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。