【高盛推介】資金傾向部署恒指淡倉

高盛(亞洲)有限責任公司：恒指上周三(5日)起開始靠穩，周一(10日)早段開市即重上27,000點關口，高開241點後升幅擴大，最高見27,583點。



觀察恒指認股證資金流向，可見上周資金傾向部署認沽證，4個交易日共錄得約900萬元資金流入。而以上周三及上周四(5及6日)計，則共錄得約1,720萬元資金流入。



雖見恒指周一早段大幅上漲，但自上月初開始輾轉下跌。而在外圍宏觀因素，如中美貿易談判、利率走向影響下，資金方面反映出近期恒指相關輪證資金流向繼續出現上升趨勢，而個股相關輪證資金則稍為下跌。投資者為了對沖風險，有不少資金留意恒指輪證。而投資者如持有短線看法，即日部署可選擇牛熊證。如持有較中線，即數日至1周的看法，則可選擇認股證。



投資者如計劃部署認沽證，高槓桿的選擇可留意價外幅度約3.8%，年期約兩個月的恒指沽證(24018)，行使價26,468點，2019年7月30日到期，實際槓桿24.1倍，行使價26,000至27,500點間產品中，槓桿最高之一。



投資者如欲以貼價認沽證作部署，則可留意價外幅度約1.3%，年期約3個月的恒指沽證(15823)，行使價27,168點，2019年8月29日到期，實際槓桿15.8倍，貼價、6隻類近條款產品中，槓桿最高。



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