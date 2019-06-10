屈臣氏未有上市時間表　夥滙豐卡互換積分

市傳長和(00001)旗下屈臣氏集團有機會分拆上市，其董事總經理黎啟明未有正面回應，僅指集團未有上市壓力，亦無相關時間表。



滙豐銀行宣布與屈臣氏合作，允許旗下個人信用卡業務的Reward+「獎賞錢」及屈臣氏的「易賞錢」互換積分，計算比例為每$1的「獎賞錢」可兌成50分「易賞錢」。



滙豐香港區零售銀行及財富管理業務主管欣格雷稱，是次合作期望可推動信用卡及「Reward+」的人數增長，該行全港信用卡發卡量逾400萬張，惟旗下電子錢包PayMe的發展方針不同，估計未必有直接合作機會。



黎指出，長和與滙豐為多年的零售合作夥伴，並曾與其他外資銀行合作，對不同合作夥伴持開放態度。



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