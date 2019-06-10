二手成交：淘大花園一房540萬沽　7年升值逾倍

利嘉閣地產助理分區經理鮑允中透露，牛頭角淘大花園L座高層8室，實用面積約285方呎，一房兩廳間隔，以540萬港元獲承接，實用呎價約18,947元。



據了解，原業主於2012年4月以約243萬元購入物業，持貨7年至今，轉手帳面獲利約297萬元，物業升值逾1.2倍。



淘大花園本月至今暫錄約3宗成交，平均實用呎價約18,097元。屋苑現時約有81個放盤，叫價由540萬至898萬元，當中同類型戶放盤2間。

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