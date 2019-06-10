【即市分析】騰訊短期低位已見　有買趁手？

東方產經專欄作者帥哥：港股今早(10日)強勢反彈，恒指一度飆逾600點，「股王」騰訊控股(00700)成為升市火車頭，現升3%，重上340元水平。



事實上，騰訊早前推出的「吃雞」遊戲吸金力強。調查機構資料顯示，撇除中國安卓平台，騰訊旗下手遊《PUBG Mobile》及《和平精英》5月份收入按月增126%達1.46億美元。兩個版本的遊戲合計成為蘋果公司及安卓平台全球手機營收之首，而第二位則是其旗下另一遊戲《王者榮耀》。



廣電總局上周更新進口網絡遊戲名單，騰訊代理的《一人之下》及《星途》再獲批版號。隨着遊戲陸續獲批，相信可進一步帶動集團遊戲業務收入增長。



走勢上，騰訊上月底跌至316.8元的低位現反彈，其後股價拾級而上，14日RSI動力增強，可確認短線低位已見，不妨吼位跟進，跌穿320元止蝕。

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