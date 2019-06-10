廠商搶在加關稅前出貨　令中國5月出口急增

內地5月份出口數據優於預期，外媒引述經濟學家指出，在美國加徵關稅之前已有的訂單以及「搶出口」的情況下，減輕了5月份外部需求疲軟所帶來的影響，令出口數據意外錄得增長。但隨着美國提高對華關稅，打擊外部需求，預計未來數月中國出口將會減弱。



經濟學家續稱，隨着關稅戰升級之前的出口訂單被消化，貿易緊張局勢的影響將愈來愈明顯。



此外，內地媒體引述華泰宏觀李超團隊的意見，指中國進口數據疲弱，一定程度上反映了內需的下行風險。加上早前公布的中國5月官方製造業採購經理指數(PMI)跌至49.4，回落至盛衰分界線以下，亦反映出經濟的下行壓力，提示政策再次轉向的可能性。



中國海關總署周一(10日)公布，按美元計，中國5月份出口按年增長1.1%，好過預期的下跌3.9%；進口則急跌8.5%。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm