無盈利生科企上市後潛水　華坊諮詢：促聯交所加強教育

聯交所去年4月進行上市改革，容納合資格無盈利生物科技企業來港上市，至今已有8隻未錄盈利生科股上市，部分上市後股價下跌，市值縮水。華坊諮詢評估執行董事羅珏瑜稱，該類股份本來就具備較大業務風險，聯交所未來應加強投資者教育，令散戶也認識生科企每個研發階段的風險及潛力。



她表示，因香港沒有本地醫療監管機構，因此聯交所對待生科企上市審批時會較保守，但認為與上市條例18章審批礦企上市申請所援引的冷門專業機構不同，美國食品藥品監督管理局(FDA)及國家食品藥品監督管理總局可信性高，上市估值時有更多參考用的多元化數據。

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