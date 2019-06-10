樓價UPDATES：市況轉靜　部分業主擴大議幅吸客

市況轉靜，部分二手業主擴大議幅吸客，如天水圍嘉湖山莊現時議價幅度已有約1至3%，交投略為回升。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區

●西營盤KENSINGTON HILL中層C室，實用面積約569方呎，兩房兩廳間隔，原先叫價1,600萬港元，及後累減64萬或約4%，以1,536萬元連租約沽出，實用呎價約26,994元。



●薄扶林碧瑤灣20座高層B室，實用面積約906方呎，套兩房套連工人房間隔，望海景，獲租客以38,000元承租，實用呎租約42元。



●北角柏傲山5月錄得3宗租賃成交，屋苑現有租盤約7至8個，近期租出單位包括5座低層C室，實用面積716方呎，套兩房間隔，享山景，獲日本公司以42,000元承租，實用呎租59元。



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九龍區

●奧運站柏景灣10座中層G室，兩房間隔，實用面積約466方呎，以約1,080萬元放盤兩日，議價後減價30萬元，獲外區客以1,050萬元購入，實用呎價約22,532元。



●長沙灣星匯居2座低層E室，兩房間隔，實用面積約498方呎，原以約20,500元放租，吸引外區客洽詢，雙方議價後減價1,500元，以19,000元租出，實用呎租約38.2元。



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新界區

●天水圍嘉湖山莊於日前3天假期內連錄7宗買賣成交，麗湖居4座低層E室，實用面積446方呎，兩房間隔，業主以520萬元易手，實用呎價11,659元，項目本月至今錄得9宗成交，平均實用呎價約11,204元，現時議價幅度約1至3%。



●天水圍嘉湖山莊景湖居10座高層D室，實用面積544方呎，三房間隔，以600萬元沽出，實用呎價11,029元，新買家為上車客，見市場上細價放盤選擇不多，上址樓價合預算，遂入市自用。



●元朗世宙1座中層D室，實用面積426方呎，兩房間隔，叫價750萬元，業主近日讓步減價，最終以680萬元沽出，實用呎價15,962元，前後共減70萬元或9.3%。



●元朗蝶翠峰12座低層H室，兩房間隔，叫價552萬元，減價8.2萬元或1.5%，以543.8萬元沽出，以實用面積449方呎計，實用呎價12,111元，原業主持貨3年，帳面獲利180.8萬元，升值約50%。



●粉嶺名都7座低層E室，實用面積399方呎，兩房間隔，開價約13,200元，議價後以12,800元獲租客承租，實用呎租32.1元。



●粉嶺逸峯5座中高層G室，實用面積約455方呎，兩房間隔，原先叫價670萬，經議價後減價12萬或1.8%，終以658萬元獲承接，實用呎價約14,462元。



●粉嶺逸峯5座中層G室，實用面積455方呎，兩房間隔，以650萬元易手，實用呎價14,286元。



●粉嶺碧湖花園5座中層B室，三房間隔，獲租客以14,000元承租，實用面積491方呎計，折合呎租約29元。



●荃灣萬景峯1座高層A室，四房連一套房加儲物房間隔，實用面積1,026方呎，叫價2,050萬元，原業主見樓市淡靜，擴闊議價空間，累減70萬元，以1,980萬元沽出，實用呎價19,298元，新買家為區內換樓客。



●青衣青怡花園6座低層A室，實用面積343方呎，兩房間隔，原叫價620萬元，經買家議價22萬元，最終以598萬元沽出，實用呎價17,434元。



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