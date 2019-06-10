【大行報告】大和調升保利協鑫目標價及評級

大和資本發表研究報告指出，該行上周四(6日)到訪保利協鑫(03800)位於江蘇省徐州市的準單晶硅(quasi-mono)工廠後，預料今年開始大量生產。



對於該公司於上周二(4日)宣布可能向華能集團出售協鑫新能源(00451)近51%股權。若交易以協鑫新能源2020年預測市帳率0.7至0.9倍出售，以及於2020年完成，保利協鑫2020年預測淨負債率將由現時的219%，大降到105%至111%，將有效減輕財務負擔。



該行將保利協鑫目標價由0.46港元，上調至0.52元，評級由「持有」升至「跑贏大市」。該股最新升2%，至0.5元。



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