二手成交：世宙2房戶劈價近一成易手

中原地產分區營業經理王勤學表示，元朗區本月暫錄約19宗二手成交，其中一宗為世宙1座中層D室，單位實用面積426方呎，兩房間隔，叫價750萬港元，業主近日讓步減價，最終以680萬元沽出，平均實用呎價15,962元，共減70萬元或9.3%。



原業主於2015年12月以500.6萬元購入單位，持貨3年多，帳面獲利179.4萬元，升值約36%。



此外，蝶翠峰12座低層H室亦錄得成交，單位實用面積449方呎，兩房間隔，叫價552萬元，減價8.2萬元或1.5%，以543.8萬元沽出，平均實用呎價12,111元。原業主於2016年5月以363萬元購入單位，持貨3年，帳面獲利180.8萬元，升值約50%。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/