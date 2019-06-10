歐股三大指數向好　道指期貨升76點

美國與墨西哥達成協議後首個交易日，亞歐股市上揚，英股富時100指數報7,375點，升0.59%；德國DAX指數報12,045點，升0.77%；法股CAC指數報5,389點，升0.48%。美國道指期貨現升76點。



汽車業巨頭瓜葛糾纏不清，據報持有日產汽車約43.4%股權的法國雷諾汽車，放棄在日產董事會改革會議中投票，意味有關改革建議將不可能通過，因建議須獲2/3股票持有人支持。



另外，快意佳士拿與雷諾試圖拯救雙方合併的計劃，並尋求與雷諾結盟的日本日產支持，但日產將要求雷諾顯著減少所持日產43%股權。雷諾股價升逾1%；在歐洲掛牌的快意佳士拿升2.57%。



另外，藥廠阿斯利康新藥測試有正面成效，股價升近1%。



【15:10】歐股早段隨亞洲股市上揚，英股升0.4%；法股升0.4%；意大利FTSE MIB指數開市升0.51%。

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