貿發局：下調今年香港出口增長預測至2%

香港貿易發展局公布，鑑於中美貿易戰影響及部分經濟體增長放緩，決定將今年香港出口總值增長預測由5%下調至2%。



貿發局研究總監關家明指出，逾41%受訪者表示其出口已受中美貿易戰拖累，普遍是訂單量減少及被壓價，但亦有逾44%受訪者認為未來數月業務不受影響。他指出，中美貿易戰前景不明朗，相信持久戰仍會延續一段時間，愈來愈多港商計劃或正在發展美國以外市場，並考慮在不受關稅影響的地區生產。



中美貿易摩擦或再升級，他指出，往後雙方會否反制或再提高稅率仍是未知之數，不排除再下調香港出口增長預測。



他透露，今年首4個月出口總值跌2.5%，但主要由於去年基數高，即使撇除中美貿易戰，今年上半年表現也未必比得上去年同期。他續稱，首4個月表現較分化，主要供應鏈國家如日本、南韓受拖累較大，但發展中國家增長強勁，期望影響可相互抵銷。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。