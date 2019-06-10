貿發局：出口指數連續第4季收縮　業界看淡前景

香港貿易發展局大中華區助理首席經濟師曾詩韻表示，今年第2季出口指數按季下跌1.9點，至37.3點，連續第4季收縮。目前各行各業出口商普遍看淡前景，較今年首季更為審慎，但貿發局認為跌幅輕微，反映出口商悲觀情緒或有所緩和。



按行業劃分，機械業回落至38.9點，但仍為信心指數最高的行業；珠寶業排第二，回升至38.2點；電子產品業降至37.8點。貿易價值指數按季跌0.8點，至45.1點，反映貿易單價短期內面臨下行壓力；採購指數略有改善，按季升0.9點，至44.9點。



有近28%受訪出口商表示為應對貿易戰影響，會考慮縮減規模。貿發局研究總監關家明指出，受訪出口商有遷移、擴張或縮減規模，主要與前景不佳或聘請困難有關，但若貿易戰再升級，「唔想見(裁員)但可能無可避免會變多」。



對於潛在爆發的科技戰，他指出，香港作為獨立關稅區，受出口管制影響較不明顯，但未來其他國家可能會考慮香港與中國的關係。不過他相信，香港可符合有關進出口需求，未見到有任何經濟因素令香港進出口會受到更多限制，政治因素則另作別論。



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