金管局：將推優化儲值支付工具帳戶架構

市場傳聞香港金融管理局傾向為電子錢包帳戶，進行實名制的身份認證，並指若已開戶的用戶不接受實名認證，使用範圍將受限制，包括被調低交易額或儲值金額、不可作個人對個人的支付等，希望明年10月全面落實。



金管局發言人回應指，該局將會推出優化儲值支付工具的帳戶架構及開戶流程的措施，並已就相關建議諮詢業界，在完成制訂具體方案後會適時公布。



事實上，金管局今年初已透露，研究進一步收緊及統一電子錢包認證要求，「實名制」認證亦考慮其中，當時已指冀於今年上半年內可與業界訂出具體方案。



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