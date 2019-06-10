【變身首置】上月物業內部轉讓重上500宗　近兩年最多

Q房網香港數據研究中心指出，5月份二手住宅買賣註冊量為5,336宗，內部轉讓個案佔502宗，已連升3個月，按月再升3.29%，創2017年7月以來的新高。而所佔買賣宗數比例亦由4月份的8.6%升至9.3%。當中不乏多重內部轉讓個案，例如有豪宅業主，將兩個單位作內部轉讓，涉及成交價高達6,300萬元，估計有關業主於上月「甩名」後，有機會於稍後能再以「首置」身份入市，避免繳付「辣招稅」。



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