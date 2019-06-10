貿戰升級：越南對美出口激增　背後仍是「中國製造」？

外媒報道，隨着中美貿易戰升級，為了避免高關稅，有中國製造的產品可能透過繞道越南等地方出口。為阻止該些行為，越南政府表示，將對非法貼上「越南製造」標籤出口到美國的中國商品，實施更嚴厲處罰。



報道指出，越南政府周日(6月9日)在官方網頁發表聲明指，越南海關部門已查獲數十項偽造產地證明來非法轉運的貨物，包從農產品、紡織品、鋼鐵、鋁材等。手法包括將中國產品包裝改為「越南製造」標籤。



事實上，越南近期對美國的出口激增，雖然證據顯示與企業調整供應鏈有關，但亦有人擔心，中國產品可能繞道越南等東南亞國家，以逃避美國的高關稅。



早前有報道指，越南暫時成為中美貿易戰最大贏家！美國統計局數字顯示，美國首季從越南入口按年急升40.2%，若能維持此增長速度，越南全年計對美出口將升至689.95億美元，一舉超越意大利、法國、英國及印度，成為美國第7大進口國，緊隨其後是印度，排名跳升兩級至第8位，英國則跌兩級至第9位。



越南近年是全球經濟增長最快的國家之一，反映當地擁有成本低廉和充足的勞動力，加上營商環境不斷改善，外資紛紛在當地設廠，而中美貿易戰進一步加速供應鏈轉移至當地，有望成為「新世界工廠」。



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