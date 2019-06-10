【市後重點睇】圓匯跌至108.7　道期續揚

美匯指數報96.7；圓匯跌至108.7水平；歐元兌美元報1.129；英鎊報1.271。港匯徘徊7.8428。在岸、離岸人民幣仍處6.93及6.95水平。金價回落至1,325美元，布油最新報63.51美元，紐油報54.22美元。道指期貨升87點。



●恒生指數收升613點或2.27%，報27,578點；騰訊漲3.81%。https://bit.ly/2KCpqmk



●A股快報：滬綜指升0.8%，外資淨流入創4月以來新高。https://bit.ly/2wMRxHb



●中國經濟：

-薛俊昇指內地開拓多元市場見效。

-廠商搶在加關稅前出貨，令中國5月出口急增。



●亞洲股市：日股收升249點，核心消費股有追捧。https://bit.ly/2wLXowy



●歐股上揚，英股富時100指數報7,375點，升0.59%；德國DAX指數報12,045點，升0.77%；法股CAC指數報5,389點，升0.48%。



●【大師睇市】美股强弩之末，恒指上望空間有限。https://bit.ly/2WAjnpu



●【股匯攻略】中國鐵塔反彈乏力。https://bit.ly/2WWEQZi



●【即市分析】騰訊短期低位已見，有買趁手？https://bit.ly/2WBBHib



●【大行報告】大和調升保利協鑫目標價及評級。https://bit.ly/2wKk1RQ



●工行谷澍：將進一步改善跨境金融服務。



●屈臣氏未有上市時間表，夥滙豐卡互換積分。



●貿發局：下調今年香港出口增長預測至2%。

-貿發局：出口指數連續第4季收縮，業界看淡前景。



●無盈利生科企上市後潛水！華坊諮詢：促聯交所加強教育。



●金管局：將推優化儲值支付工具帳戶架構。

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm