金管局阮國恒：港人持電子銀行帳戶比例增至60%

金融管理局總裁阮國恒出席活動時指，銀行業一直面對不同競爭，推動創新時必須以人為本，以配合客戶在需求上的變化。



他稱，有意見指該局或阻礙銀行創新進程，但強調監管與創新不應對立。在監管同時，必定要為創新留有一定空間，推動創新亦不單注視某一個時間點，更要有一個前瞻發展框架。另外，當局有3個主要創新方針，包括提升風險管理水平、引入良性競爭以及與行業參與者有更好合作。



他提到，該局數年前已推出金融科技沙盒計劃，並測試新產品，以降低企業風險成本。



他指，本港銀行客戶持有電子銀行帳戶的比例，由2013年的40%升至去年的60%，現時共有逾1,400萬個電子銀行帳戶，反映銀行改革服務渠道取得進展。



當局今年已發出8張虛擬銀行牌照。阮國恒指，虛擬銀行的企業來自不同產業背景，分別有科技、金融、電信商及傳統銀行等，冀虛擬銀行推出服務後，能為客戶帶來新的體驗。



他又透露，自推出「轉數快」以來，已錄得逾4000億元交易額。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。