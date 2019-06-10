貿戰升級：中美領導人月底會面？中方這樣回應...

內地傳媒報道，中國外交部在每日例行新聞會中被問到：「中美元首會否在二十國集團(G20)大阪峰會期間會晤？」



發言人耿爽表示，注意到一段時間以來，美國多次表示期待安排中美兩國元首在G20大阪峰會期間舉行會晤，如果有這方面具體消息，中方會及時發布。



另外，中方也注意到美方一直聲稱，將視大阪峰會期間會晤情況，來決定下一步在經貿問題上的舉措。耿爽指出，關於中美經貿摩擦和磋商，中方態度是明確和堅定的，不想打貿易戰，也不怕打貿易戰，如果美方願意平等協商，大門敞開，如果美方執意升級貿易摩擦，中方將會堅決應對，奉陪到底。

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