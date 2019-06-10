【fb直播】港股急升　淡友投晒降？

美國上周公布非農數據遜預期，減息憧憬升溫；特朗普又取消向墨西哥徵收關稅，美股率先借勢抽上！周一(10日)公布的內地出口及外匯儲備數據雙雙好過預期，港股急升逾600點重上27000點關！港股10天線及20天線一舉收復，下一步睇250天線？淡友收收手先？



藍籌股近乎全線向上！騰訊(00700)再有兩款遊戲獲批版號，《絕地求生：刺激戰場》及《和平精英》上月營收按月亦急升1.26倍，股價重上340元！股王氣勢重臨追得過？



手機孖寶回勇！舜宇(02382)重上70元；瑞聲(02018)重上20天線！股民應該趁低撈，抑或趁彈減磅先明智？



中海油(00883)宣布購入俄羅斯天然氣企業一成股權、又獲大行唱好，股價大陽燭抽升；早前捱沽的中生製藥(01177)、石藥集團(01093)亦見反彈，高沽油股、藥股好唔好？



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