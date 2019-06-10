【頂級分析】何時兌換人民幣好？全世界睇呢個日子...

何時兌換人民幣好？目前市場主流意見已認為，若不趕急，可以等待6月28至29日後！因為要到二十國集團(G20)峰會後，中美貿易戰才見明朗。一旦惡化，每百港元兌人民幣最少見90水平，甚至1兌1；就算沒有惡化，人民幣也不會大升。



【最後大行報告】

外國傳媒報道，高盛發表最新報告預計，人民幣兌每美元恐在未來3個月「穿7」(即每百港元兌人民幣見90水平)。一旦實現，將為十多年來首度失守「7算」。



該行表示，下調人民幣兌每美元匯率預測，是因為即使決策者不願看到人民幣「穿7」，也需要透過貶值來抵銷美國加徵關稅的影響，這是很自然的。該行認為，美國將在7月對中國餘下逾3,000億美元進口貨品徵收10%關稅，從而造成人民幣貶值。



該行估計，人民幣兌每美元在3個月、6個月和12個月後，將分別達到7.05、6.95和6.8元水平，原先預測為6.95、6.65和6.65。換言之，每百港元兌人民幣有機會高見90水平。



報告指，如果中美領導人在6月28至29日的二十國集團(G20)峰會會晤未能達成貿易協議，人民幣就可能「穿7」，貿易戰更有可能演化為貨幣戰。



【人民幣壓力不止貿戰】

值得注意的是，就算中美月底能「握手」，亦不代表人民幣會大幅反彈，因市場將迎來季節性購匯旺季，意味沽人民幣、買美元需求會急增。據彭博早前統計，今年6至8月，海外上市的中資企業將向股東支付規模達188億美元的股息，不少企業有外匯資金缺口，當購匯補充資金時，或會進一步推低人民幣匯價。



【人民銀行也預言...】

事實上，中國人民銀行(即中國央行)行長易綱上周五(6月7日)已表明，貿易戰可能會帶給人民幣暫時性的貶值壓力，不見得要以某個數字作為人民幣的「底線」。其言論與5月27日的前行長周小川類似。這意味着官方已「放風」未必「保7」。



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【倘特朗普「晒冷」 人幣港元或1兌1】

除了高盛，歐洲最大資產管理公司、全球十大之一的鋒裕匯理(Amundi)資產管理經濟學家、曾在中國人民銀行擔任經濟師的王秦偉早前認為，若特朗普「晒冷」對餘下逾3,000億美元中國貨品加徵關稅，金融市場將觸及「痛苦門檻」，「每個人都會受苦，全球經濟衰退將成為真正的風險」，人民幣兌美元恐大幅貶值10%，即港元兌人民幣勢見1兌1。



他表示，一旦人民幣兌每美元直接「破7」，將導致新興市場混亂。當中，南韓、香港、台灣恐受傷最深，美國經濟亦會受害，在企業盈利倒退下，股市將面臨更廣泛拋售。



他又指出，人民幣直接「破7」不是中國政府的匯率戰武器，而是市場力量導致中國沒有足夠的政策空間應對突如其來的恐慌。



新加坡資深宏觀策略師NatWest Markets的Mansoor Mohi-uddin也有類似看法，若中美6月底無法達成協議，人民幣將可能「穿7」。



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