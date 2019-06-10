貿戰升級：中美官員表態　月底G20未許樂觀

目前全球金融市場注視中美領導人於6月28至29日在二十國集團(G20)峰會會面後的結果！一旦「反臉」，恐帶來災難影響。令人憂慮的是，現時中美官方的表態未許樂觀。



【美方要求「在原本協議」上推進】

美國財長姆紐欽周日(6月9日)接受媒體訪問時，進一步強調美國總統特朗普將在G20峰會與中國領導人會面後，決定會否「晒冷」為餘下逾3,000億美元中國進口貨品加徵關稅。



他稱，特朗普會在G20峰會上判斷中方是否願意繼續在「正確的方向」上進行談判，而上述關稅的決定會在峰會後確認。



他指出，「正確的方向」是如果中國有意繼續談判，就必須在已經完成的條款上推進；如果中國不願意，特朗普會非常樂意加徵關稅。



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【中方要求「平等協商」】

中國發言人耿爽周一(6月10日)表示，注意到一段時間以來，美國多次表示期待安排中美兩國元首在G20大阪峰會期間舉行會晤，如果有這方面具體消息，中方會及時發布。



另外，中方也注意到美方一直聲稱，將視大阪峰會期間會晤情況，來決定下一步在經貿問題上的舉措。耿爽指出，關於中美經貿摩擦和磋商，中方態度是明確和堅定的，不想打貿易戰，也不怕打貿易戰，如果美方願意平等協商，大門敞開；如果美方執意升級貿易摩擦，中方將會堅決應對，奉陪到底。



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