貿戰升級：不滿特朗普亂嚟！美商會冀國會取回關稅權
2019年06月10日 17:21
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特朗普(美聯社圖片)
外國傳媒報道，美國商會及消息人士透露，有超過140家美國商業和農業協會已簽署聲明，反對總統特朗普向墨西哥貨品關稅，商界也已開始討論限制總統的關稅權力。
美國商會國際政策負責人John Murphy表示，美國商界被特朗普威脅徵收墨西哥所有進口商品關稅「嚇壞」，正討論讓國會取回關稅權力。有業界人士稱，出於美國憲法第1條規定，稅收和商業權力屬於國會，故特朗普以關稅威脅外國國家的行為屬違憲。
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