惡意軟件組織自言「賺夠收山」　年半袋走156億！

外媒報道，專門針對中小企的黑客組織GandCrab日前宣布「金盆洗手」，指在近一年半，成功獲20億美元(約156億港元)「贖金」，已經賺夠，所以關閉這惡意程式。



去年1月，GandCrab首次出現，特點是變種快速，至今已出現5個版本，而且採用「聯盟基制」，意思就是供應勒索軟件給黑客，再收取部分「贖金」作為服務費，而不直接勒索商戶，不少企業「中招」後，最後也要付款解密。



這家開發勒索軟件的黑客組織日前指，GandCrab的「客戶(黑客)」已經賺到超過20億美元，組織亦從中收到1.5億美元服務費。不過，他們不會再提供服務，並已通知「客戶」不要再發動攻擊，指「客戶」需在20天內拿到「贖金」。同時他們呼籲受害者盡快交「贖金」，否則20天後後解密金鑰就會被刪除，資料永遠也救不回來。



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