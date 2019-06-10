WeLab：不能過於「神奇化」虛擬銀行

WeLab虛擬銀行董事局主席陳家強出席活動時表示，金融科技有助實行普惠金融，並解決不同客戶的需求，而該公司以「即時、互動、智能」三個方向設計金融服務，期望能提升客戶體驗。



他認為，虛擬銀行的目標客戶可以不一，提供的服務亦有差異，可以是支付、理財等服務，但強調不能過於「神奇化」虛擬銀行，與傳統銀行最大分別是沒有分別，惟成本結構有差異。



他解釋，虛擬銀行較着重科技創新，研發投入較高，惟所需員工不多，其人工成本較低。



金管局至今合共批出8個虛擬銀行牌照，陳家強認為，競爭能有助業界提供更優勢產品，以吸引客戶，故良性競爭有利行業發展。

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