【北水追蹤】中資金融股騰訊受捧

港股周一勁升逾600點收市，報27,578點，主板成交錄919.48億元。港股通成交額逾106億元，較上個交易日激增48億元，佔主板成交額11.5%，南下資金錄得淨流入約23億元人民幣。



中資金融股受追捧，當中工商銀行(01398)獲錄得淨流入約8.53億元；建設銀行(00939)則淨流入7.01億元；而農業銀行(01288)錄得6,950萬元淨流入。



港股低位大反彈，雖然大市成交未見改善，惟南下資金已先行部署港交所(00388)，周一該股錄3.63億元淨流入。



騰訊(00700)旗下手遊《PUBG Mobile》及《和平精英》5月份收入按月增126%，股價全日升近4%，北入淨流入約2.72億元。

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