中銀3個月港元定期存款年利率高見2厘

各大銀行積極調高定期存款利率，冀搶奪資金作「粉飾櫥窗」，中國銀行(香港)(02388)近期亦推出港元定存限時優惠，力吸存款。



據中銀香港職員資料，以5萬元以上新資金，敍做1個月定期存款，年利率高達1.8厘；而以10萬元以上新資金，敍做3個月定期存款，年利率亦高見2厘，力壓不少競爭對手，不過上述優惠僅提供予該行理財客戶，優惠期至6月底完結，而且名額有限。

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