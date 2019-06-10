聯交所股權變動資料顯示，長和(00001)於6月6日獲霍建寧增持5萬股，最新持股數目561萬股。



北控水務(00371)於6月4日獲China Three Gorges Corporation增持53萬股，最新持股數目約5億股。



招金礦業(01818)於6月3日獲摩根大通增持180萬股，最新持股數目6,459萬股。



旭輝控股(00884)於6月4日獲Gentle Beauty Assets Ltd增持42萬股，最新持股數目約23.11億股。



石四藥集團(02005)於6月5日獲China Pharmaceutical Company Ltd增持40萬股，最新持股數目約7.41億股。



神州數碼(00861)於6月5日獲廣州廣電運通金融電子增持258萬股，最新持股數目約2.69億股。



華潤燃氣(01193)於6月5日獲The Capital Group增持81萬股，最新持股數目約2.45億股。



遠大中國(02789)於6月6日獲Neo Pioneer Ltd增持103萬股，最新持股數目約8.02億股。



楓葉教育(01317)於6月6日獲任書良增持170萬股，最新持股數目約15.25億股。



中電光谷(00798)於6月6日獲黃立平增持163萬股，最新持股數目約18.23億股。



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復星醫藥(02196)於6月5日被威靈頓管理減持110萬股，最新持股數目3,241萬股。



中國中鐵(00390)於6月3日被摩根大通減持785萬股，最新持股數目約2.46億股。



中國電信(00728)於6月5日被摩根大通減持257萬股，最新持股數目約12.47億股。



富力地產(02777)於6月4日被摩根大通減持510萬股，最新持股數目4,638萬股。



中國全通(00633)於6月4日及5日被Creative Sector Ltd合共減持100萬股，最新持股數目約6.13億股。



中國外運(00598)於6月5日被LSV ASSET MANAGEMENT減持301萬股，最新持股數目約1.28億股。



建鵬控股(01722)於6月4日被Quasar Global Selection SPC Fund-Shenzhen Qianhai Glory Fund SP減持36萬股，最新持股數目7,965萬股。



新秀麗(01910)於6月6日被The Capital Group減持417萬股，最新持股數目約1.12億股。



匯量科技(01860)於6月5日及6日被奚原合共減持15萬股，最新持股數目158萬股。

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