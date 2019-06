亞馬遜全新快閃店計劃　助小型網店進駐英國商業街

外媒報道,美國電商巨頭亞馬遜聯合小型企業扶持組織Enterprise Nation推出一項全新的Clicks and Mortar計劃,將在英國各地共開設10家快閃商店(Pop-up Store),為當地100多家小型線上企業提供首次在英國主要商業街銷售的機會。



首家Clicks and Mortar商店已於6月3日在曼徹斯特市中心開業,商品品類覆蓋家居用品、美妝保健、食品飲料及電子產品,入駐品牌包括可摺疊成人滑板製造商Swifty Scooters、智能手機皮套製造商Torro Cases、男士護膚品製造商Altr for Men等。



市場估計,亞馬遜這樣協助中小企進軍重點商業地帶開設快閃商店的策略,未來將會在美國紐約第五街等地延續下去。



