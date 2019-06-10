中廣核新能源5月發電量增11%

中廣核新能源(01811)公布，5月完成發電量1,153.1吉瓦時，按年增加11.4%。其中，中國風電項目增加58.1%，中國太陽能項目增加115.2%，中國燃煤、熱電聯產及燃氣項目減少10.2%，中國水電項目增加6.2%，以及韓國燃氣項目減少7.4%。



今年首5個月集團累計完成發電量5,641.8吉瓦時，按年增加2.1%。其中，中國風電項目增加12.1%，中國太陽能項目增加126.5%，中國燃煤、熱電聯產及燃氣項目增加2%，中國水電項目增加44.6%，以及韓國燃氣項目減少10.4%。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/





－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。