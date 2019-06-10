中廣核新能源5月發電量增11%
2019年06月10日 18:11
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中廣核新能源(01811)公布，5月完成發電量1,153.1吉瓦時，按年增加11.4%。其中，中國風電項目增加58.1%，中國太陽能項目增加115.2%，中國燃煤、熱電聯產及燃氣項目減少10.2%，中國水電項目增加6.2%，以及韓國燃氣項目減少7.4%。
今年首5個月集團累計完成發電量5,641.8吉瓦時，按年增加2.1%。其中，中國風電項目增加12.1%，中國太陽能項目增加126.5%，中國燃煤、熱電聯產及燃氣項目增加2%，中國水電項目增加44.6%，以及韓國燃氣項目減少10.4%。
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