股價跌到殘！閱文擬回購股份　最多5億元

2017年從騰訊控股(00700)分拆上市的閱文集團(00772)公布，計劃在不超過6個月期間，最多回購1.02億股，擬使用的最高資金總額5億港元。該股周一(6月10日)收報31.1元，招股價為55元。



董事會相信，在市場上買賣的股份價值被低估，亦相信現有的財務資源可讓其執行建議股份回購計劃，同時亦能保持公司在良好的財務狀況下持續經營。建議股份購回計劃更反映了董事會對公司前景有信心。



建議股份回購計劃將視乎市況，並將由董事會全權酌情決定。



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