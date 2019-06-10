理財Campus：投資貿戰大贏家！越南股樓攻略

中美相爭，誰會得利？據美國統計局數字顯示，美國今年首季從越南入口貨物按年急增40.2%，令更多人相信越南會是中美貿易戰的贏家。今期《理財Campus》請來基金經理和物業專家分享越南的投資機遇。



●股票：ETF年內漲8% 跑贏恒指

在香港不容易找到提供越南股票買賣的證券行，加上隔山買牛未必了解個別公司業務，但投資者可透過基金或ETF(交易所買賣基金)部署。



按晨星(亞洲)資料，現時有兩隻投資越南股票的基金，分別為摩根越南機會基金和東方匯理越南機會基金，截至上周四(6日)的年內表現為升6.05%和3.04%。至於可經港股戶口買賣的XTR富時越南(03087)，年初至周一(10日)累升8.7%，跑贏恒指同期的6.7升幅。



摩根越南機會基金經理王長祺表示，越南的勞工成本是中國的三分之一。勞工成本低，加上基礎設施改善，令越南近年搶佔不少出口市場份額，例如三星電子在越南已有佔比顯著的智能手機生產線。另外，當地的工業園收到的查詢正在增加，該國早在貿易戰前已成為具競爭力的生產地。



他認為，如果中美貿易緊張局勢持續，越南很可能受惠於外國直接投資。他們也觀察到很多廠商把擴張計劃轉移至越南，例如三星據報進一步加大在越南的產能。



該行對越南股市年內表現樂觀，理由是在內需帶動下，它是區內唯一一個獲上調企業盈利增長預測的地區，估值則與其他東南亞股市相若，令風險回報變得吸引。中線來看，新上市企業與國有企業私有化可進一步激活當地股市。而長期而言，越南股市有機會由「前緣市場」升級為「新興市場」，更可促使外資淨流入和股市估值上調。



惟他補充，投資者要注意，越南股市面對類似其他新興市場的投資風險，當避險情緒升溫，越南股市也受衝擊。此外，政府相對不透明，政策有時側重政治利益多於經濟增長，亦會對個別行業帶來衝擊。



截至3月底，其基金投資組合分布中，首三大比重行業依次為房地產、必需消費和金融，佔比為32.9%、21.9%和19.8%。



他指，現時策略是持有佔大市比重高的銀行股和消費股，工業和地產股則持較大市偏低比重。不少消費品牌和部分國有和私營銀行都是優質高增長公司，最能受惠當地經濟龐大的增長潛力。另外，工業股的盈利相對周期性，企業管治有不足。地產股則因政策措施，對借貸槓桿較大的發展商有不明朗因素。



●物業：豪宅價今年再睇升一成

海外買家可透過物業投資越南。世邦魏理仕早前公布，胡志明市豪宅樓價去年急升17%，今年料再有一成的升幅，每平方米將達至約4.68萬港元，即呎價逾4,300港元。



越南物業代理顧問公司VHome Property創辦人及行政總裁趙國傑表示，中美貿易戰之下，大家愈趨關注越南的投資和營商機會。他引述資料指，今年首季香港是越南外國投資的主要來源，達44億美元，佔該國FDI(外國直接投資)總額的近40.7%。



他指比較不同投資工具，雖然在當地銀行用越南盾做一年定存，現時年利率有8.5%，息率不低，但對不少港人而言，更怕越南盾相對港元貶值，故寧願買磚頭。



惟他提醒，投資者需要越南簽證才能購買越南樓，建議大家去一趟越南，便可合乎資格買物業。另當交收物業後，業主會於四至六個月後收到房產證，證明擁有該物業，但建議要揀選有信譽和實力的發展商，才可較順利取得房產證。



身兼香港越南投資經濟協會會長的他補充，近期也見多了港商來越南租廠或營商。不過，勞工成本已不如往年般便宜。當地薪酬近年升幅驚人。他觀察所見，一個懂英文或中文的大學生，六年前月薪大概1,700至2,000港元，現時在搶人情況激烈下，月薪已增至4,000至7,000港元。



●專家揀股 瞄準巨企

摩根王長祺和VHome Property趙國傑皆提到一些在越南較具規模的上市公司。



-越南牛奶股份公司(越股：VNM)年內股價升5.75%，王長祺指，公司作為越南乳製品龍頭，是奶類製品人均消費長遠上升的主要受益者。公司也可擴展其他產品類別的分銷特許經營權，創造新增長動力。



-Vingroup(越股：VIC)年初至今錄得23.4%的升幅，趙國傑指出，它是越南最大房地產開發商，最能受惠當地樓市發展。此股亦是越南基金和ETF的重倉股之一，股價已連升10年。



-軍事銀行(越股：MBB)雖然年內股價僅升5.91%，惟王長祺稱，現當地只有30%成人擁有銀行戶口，有望帶挈越南零售銀行蓬勃發展。另該銀行與軍方部門有緊密聯繫，有黏性強的客戶和低成本的資金。



-西貢啤酒酒類飲料公司(越股：SAB)年內股價漲5.35%，王長祺認為，越南啤酒市場是全球少數長期有高單位數增長的地區，該公司經過逾一年的重組後，有望恢復高增長。

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