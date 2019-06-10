貿戰升級：日本民間情緒近3年最悲

外國傳媒報道，日本政府周三(6月10日)發表5月最新街頭景氣指數，按月再跌1.2，報44.1，不但是連續兩個月惡化，數值更創近3年新低。多數受訪民眾表示，中美貿易戰影響了他們對前景的看法。



該指標與製造業及服務業採購經理指數(PMI)一樣，以50作為盛衰分界線，目前報44.1，即陷入收縮，也是連續17個月未超過50。換言之，日本「街頭」已近年半時間持續處於較悲觀狀態，例如周五深夜落Pub人數、餐廳人數、機場人數，甚或公路大車流量等，與民眾生活關係密切的現象都不見起色。



有受訪者表示，看淡前景是受中美貿易戰影響。亦有人表示，「空屋、餐飲店關門的數量增加，無法感受到街區有活力」。



這項景氣調查是在每月25日到當月底進行，對象是較易受經濟影響的業界經營者及負責人員，共2千人。受訪者要對目前景氣與3個月前的感受作比較，作為政府施政參考。

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