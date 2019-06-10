恒地兩幢石硤尾舊樓申強拍　估值逾2.6億

發展商繼續透過收購舊樓以增土儲，恒基地產(00012)就石硤尾耀東街項目兩個地盤，向土地審裁處入稟申請強制拍賣，物業估值共逾2.6億元。



相關文件顯示，其中耀東街1及2號，佔地約2,475方呎，連同地舖樓高4層，申請人持有約87.5%業權，現有樓宇估值約8,400萬元。而位於同街道的9至14號舊樓，佔地約7,725方呎，地下同樣設有舖位，一至三樓為住宅樓層，發展商亦已集合約87.5%，估值逾1.78億元。



資料顯示，整個項目發展範圍涵蓋巴域街1至27號、南昌街202至220號、以及耀東街1至14號，預計將來提供逾40萬方呎總樓面面積。

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