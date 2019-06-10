華能新能源5月發電量增17%

華能新能源(00958)公布，5月公司完成總發電量266.15萬兆瓦時，按年增長17.6%。其中，風電發電量252.14萬兆瓦時，按年增長17.8%，太陽能發電量14萬兆瓦時，按年增長13.2%。



今年首5個月，公司完成總發電量1,326萬兆瓦時，按年增長9.6%。其中，風電發電量1,260萬兆瓦時，按年增長9.5%，太陽能發電量65.4萬兆瓦時，按年增長10.7%。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/





－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。