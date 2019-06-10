吉利汽車5月中國銷量大跌30%

吉利汽車(00175)公布，5月總銷量90,309部，按年大跌約27%，按月亦跌約13%，主因是集團持續減低經銷商的總庫存。期內中國市場總銷量84,811部，按年大減約30%。



今年5月總銷量中，10,155部為新能源和電氣化汽車，出口量按年增長超過兩倍，至5,498部。總結今年首5個月總銷量560,805部，按年減少約12%，達2019年全年銷量目標151萬部的37%。

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