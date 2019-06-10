官方力撐！華為坐擁全球46份5G合同　有呢啲國家...

內地傳媒報道，外交部發言人耿爽周一(10日)表示，華為已在全球30個國家獲得了46份5G商用合同，這其中就包括一段時間以來美方「苦口婆心」勸說的一些盟友和一些歐洲國家。至於這些國家的名字，在這裏就不點了，以免某些人聽了之後扎心。



報道指出，正有愈來愈多的人士對中國科技企業參與本國5G建設表明客觀公正的態度，正有愈來愈多的國家獨立自主作出符合自身利益的選擇。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/





－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

