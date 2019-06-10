新盤UPDATES：GRAND YOHO售逾二千萬　海日灣連沽兩伙

各區大型新盤正式開售前，一手市場缺乏焦點，但各區銷售中項目仍續錄大額交投，部分更為高價特色戶。



嘉匯低座特色戶6412萬元售出

嘉華國際(00173)旗下啟德嘉匯再錄特色戶成交，單位為第5座6樓頂層連天台A室，連車位以6,412萬元售出，呎價3.5萬元。單位實用面積1,832方呎，平台面積1,101方呎，天台面積1,695方呎。項目至今累售894伙，低座單位已全數沽清，尚餘高座6個頂層複式單位待售。



GRAND YOHO第2期高層戶售逾二千萬

據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產(00016)位於元朗的GRAND YOHO第2期，剛售出8座46樓F室，實用面積907方呎，售價2,026.24萬元，呎價22,340元。



海日灣連沽兩伙 套現逾3640萬元

億京發展的大埔白石角海日灣，單日連沽兩伙，其中COURT A第1座6樓D室，實用面積1,575方呎，以2,602.8萬元售出，呎價16,526元。而COURT C第2座17樓A室，實用面積549方呎，平台面積814方呎，售價1,038.1萬元，呎價18,909元。



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