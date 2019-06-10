貿戰升級：特朗普勁囂！倘中方缺席G20即加關稅

美國總統特朗普在接受外國媒體訪問時表示，如果中國領導人不參加6月28至29日的二十國集團(G20)峰會，將立即加徵中國貨品關稅。他又指，中國將與美國達成協議，「因為他們(中國)必須這樣做。」



特朗普亦回應美國商會執行副總裁兼國際事務負責人Myron Brilliant的質疑，後者曾批評特朗普的關稅政策。



Brilliant指，關稅武器化是增加對經濟、農民、製造商，以及消費者的威脅，將傷害美國，並給貿易夥伴帶來不確定性。



特朗普則指，Brilliant「不是在保護我們的國家」。

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