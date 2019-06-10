貿戰升級：特朗普狠批聯儲局讓中國佔上風

美國總統特朗普在接受外國媒體訪問時再度批評聯儲局！他指出，聯儲局去年加息太快，令中國在貿易談判中佔上風。



他說：「中國將貨幣貶值，而且持續了多年，令他們擁有巨大競爭優勢，我們則沒有類似優勢，因為聯儲局不肯降低利率。我們應該公平競賽，但連公平的場地也沒有，因為聯儲局非常非常困擾我們！不過，就算連場地也沒有，我們亦會贏。」

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/





－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。