新界屋苑爆劈價潮！碧濤削135萬　慧豐園、世宙減一成

二手樓市氣氛轉淡，新界區率先掀起減價潮，至少有兩個屋苑的成交單位，劈幅高逾一成才獲承接。當中沙田碧濤花園1期雅碧閣低層D室，實用面積849方呎，累減達135萬元或11.7%，以1,015萬元易手。



市場消息稱，上述單位原先於今年一月開盤，叫價達1,150萬元，但近半年來無人問津，上月底劈至1,020萬元，但近日獲買家洽購，業主遂將單位價下調至1,015萬元售出，呎價11,955元。



新界西北區劈價盤有上升迹象，祥益黃慶德透露，屯門慧豐園4座低層兩房單位，實用面積487方呎，開價560萬元放售，屬貼市價盤。有區內租客覺得「交租」與供樓支出相若，決定洽購上址，在大市轉靜下，獲大幅減價58萬元或10.4%，成功以502萬元入市，呎價約10,308元。事實上，同項目現時入場費已達560萬元，故現成交屬筍價。



置安居蘇永耀亦表示，同區新屯門中心6座高層三房單位，實用面積603方呎，由於該類面積屬屋苑罕有放盤，成交向來不多，五月初叫價達730萬元，其後降價至690萬元，但原業主表明不會再減。但受大市氣氛轉弱影響，獲同區睇樓客議價一日一夜後，終再減至670萬元購入單位，呎價約11,111元。據了解，同類放盤現僅餘兩個，叫價已達710萬至720萬元。



貿易戰陰霾下，買家入市態度審慎，交投減少。中原王勤學指出，元朗區本月暫只錄約21宗二手買賣，按月少逾66%，同時最近陸續有業主調高議幅。區內的世宙1座中層D室兩房單位，減價70萬元或逾9%後，獲買家以680萬元承接，以實用面積約426方呎計，呎價約15,962元。



他亦稱，同區翠峰單號複式單位，實用面積1,538方呎，剛售1,270萬元，較原先開價低約80萬元，呎價約8,322元。原業持貨約八年，單位升值僅約6.8%。



鄰區藍籌天水圍嘉湖山莊亦再錄兩房低價成交。市場消息透露，該屋苑樂湖居13座高層兩房單位，實用面積449方呎，上月初叫價約550萬元，近日減至507萬元售出，呎價11,292元，劈幅約7.8%。而上周同類兩房戶樓價曾跌穿五球，是次做價屬本月次低。該盤本月暫僅錄約9宗買賣，當中大部分為近數天錄得。

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