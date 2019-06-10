美墨避過貿戰　道指高開181點　

美國叫停向墨西哥加徵關稅，同時美國財長姆紐欽指中美兩國元首於月底的峰會或取得「重大進展」，美股承接上周漲勢，周一早段繼續做好，道指高開181點，報26,165點，納指亦漲82點至7,825點。



不過，花旗警告貿易緊張局勢將會加劇，結果愈益由政治而非經濟因素驅動，並相信美國總統特朗普會採取強硬立場，勢導致金融市場如股市、債市及商品市場出現動盪。該行環球宏觀策略團隊稱，現時基本預測是標指會陷入「全面熊市」，即由四月高峰回落20%至2,350點。



企業消息方面，道指成分股聯合科技同意以全股份方式，收購愛國者防空導彈生產商雷神公司（Raytheon），組成第二大航天及國防設備承造商，估計涉逾千億美元。合併後新公司名稱為雷神科技，聯合科技及雷神股東將分別佔57%及43%股權，每年收入達740億美元。聯合科技股價周一早段報135.06美元，升2.2%，雷神升0.84%至187.48美元。



雲端軟件開發商Salesforce宣布以153.3億美元股份收購分析平台Tableau。Salesforce股價早段跌2.9%至156.6美元。

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