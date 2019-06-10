貿戰升級：特朗普話「關稅是漂亮的東西」　不會放棄

美國總統特朗普在接受外國媒體訪問時明確表示，他與中國及其他國家打交道時，沒有放棄關稅戰略。



他說：「人們沒有採用關稅，但當你擁有滿載金錢的『豬仔錢罌』，而且每個人都嘗試來取得我們的金錢時，關稅就是漂亮的東西！」



他又說：「對中國的交易正取得成果。你知道為甚麼嗎？因為關稅！因為中國目前絕對是變得慘淡，包括美國在內的不少企業正在撤離。」

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